'Aşırı kaygılı görünmeyin'

MEB koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı” dedi. Bakan Selçuk Twitter hesabından da “7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” açıklamasını yaptı.

11 DESTEK ÖNERİSİ



Salgın süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla “Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi” ile “Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi” adlı çalışmalarda şu tavsiyelerde bulunuldu: “Koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan bilgi alın. Çocuklarınızı dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Merak ettiklerini istedikleri zaman sormasına izin verin. Aşırı kaygılı ve üzgün görünmemeye dikkat edin. Gerekli önlemleri aldığını ve almaya devam edeceğinizi hatırlatın. Her zamankinden daha ilgi, yakınlık ve şefkat gösterin. Sosyal medya, televizyon üzerinden tartışma ya da haber ortamlarına girmelerine izin vermeyin. Birlikte vakit geçirin. Gönüllü olarak yardımlarına izin verin. Ne yapmaları gerektiği konusunda örnek olun.