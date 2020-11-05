Ara tatil olacak mı, ne zaman? 2020 ara tatil ne yapılacak mı?

Ara tatil olacak mı ya da ne zaman olacak soruları veliler ve öğrencilerin heyecanla takip ettiği konu başlıklarından oluyor. 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayından gerçekleşecek. İlk kez geçen yıl yürürlüğe giren ara tatil uygulamasıyla öğrenciler bir dönem boyunca bir hafta tatil yapamaya başladı. Ara tatil olacak mı, ne zaman?

ARA TATİL OLACAK MI, NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'da yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

En son yapılan değerlendirmelerle birlikte öğrencileri yeni eğitim ve öğretim yılı döneminde bekleyen takvim şu şekilde belirlendi;

18 Eylül'de uzaktan eğitim bitecek,

21 Eylül hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek,

16-20 Kasım birinci dönem ara tatil,

22 Ocak birinci dönem sonlanacak,

25 Ocak - 5 Şubat yarıyıl tatili,

8 Şubat ikinci dönem başlayacak,

12 - 16 Nisan ikinci dönem ara tatil,

18 Haziran Cuma günü ise 2020-2021 eğitim yılı son bulacak.