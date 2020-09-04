Ara tatil ne zaman olacak? 2020-2021 birinci dönem ara tatil tarihi

Ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından yıllık planlamalar için oldukça önemli. 2020-2021 birinci dönem ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yeni eğitim yılı 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim sistemiyle yürütülecek. 21 Eylül itibarıyla ise aşamalı ve seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitime geçiş yapılması bekleniyor.

ARA TATİL NE ZAMAN 2020?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Okullar, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'den itibaren "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde başlayacak.

Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlanacağı hususunu da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini kullandı. Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki bu sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

Selçuk, "aşamalı ve seyreltilmiş" eğitime yönelik bir başka soru üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla giderilecek." yanıtını verdi.