Ara tatil ne zaman başlıyor? 2020 ikinci dönem ara tatil nisan ayının kaçında?

İkinci ara tatil için heyecan başladı. Ara tatil nisan ayının kaçında başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 9 Eylül 2019’da başlayan yeni eğitim-öğretim yılında ilk defa ara tatiller yapılıyor. Sömestr arasının verilmesinin ardından ikinci dönem 3 Şubat tarihinde başladı. Şimdi sıra nisan ayında yapılacak olan ikinci ara tatilde.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

BAKAN SELÇUK’TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında merak edilen soruları cevapladı.

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var.

Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.