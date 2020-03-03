Ara tatil ne zaman? 2.yarıyıl ara tatili hangi gün başlıyor?

Ara tatil bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilinde dinlenme imkanı buldu. Şimdi ise ikinci ara tatilin ne zaman? Sorusu sorulmaya başlandı. Yaz tatilinden iki hafta kısaltılarak yapılan bu yeni uygulama ile öğrencilerin daha kaliteli verim alması amaçlanıyor. İkinci ara tatil ne zaman merak edenler konunun detaylarına haberimizden ulaşabilir.

ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER NE ZAMAN KARNE ALACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

-2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

-18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.