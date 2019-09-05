Ara tatil 2019 ne zaman? Okul ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatil 2019 ne zaman? sorusu hem veliler hem öğrenciler tarafından yoğun oalrak aranıyor. Yaz tatilinin yavaş yavaş sona ermesiyle 2019-2020 eğitim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl MEB bir değişikliğe giderek ara tatil sistemini değiştirdi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl hayata geçirilen ara tatillerle ilgili "Bu, kalıcı bir sistemdir." ifadesini kullandı. Ara tatil 2019 ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ARA 2019 TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI MI?

‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı.

69 AYINI DOLDURANLAR OKULA BAŞLIYOR

İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken, yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.