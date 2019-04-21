AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan’da yapılmıştı. AÖL soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Öğrenciler girdikleri AÖL sınavlarında alacakları sonuçları hayli merak ediyor. Herkesin aklında, “AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu var. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı heyecanla bekleniyor. “AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da ikinci oturumu ise 6 Nisan 14:00'te yapıldı. Son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te düzenlendi. AÖL soru ve cevapları henüz açıklanmazken MEB'ten AÖL sonuç tarihi de geldi. MEB takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde belli olacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 2-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KİMLER KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz. Başvurular, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacak.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz. Kayıt yenileme ücretini yatırdıktan en geç bir iş günü sonra öğrencilik durumunuz kayıt yenilediğiniz dönem için aktif olmamış ise / kayıt yenile işleminiz yapılmamış ise kayıt yenile işleminizi yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ediniz.

AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.