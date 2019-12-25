AÖL sonuçları için gözler MEB'e çevrildi.. AÖL sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sonuçları açık lise okuyan öğrenciler tarafından arama motorunda araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in düzenlediği AÖL 1.dönem sınavının birinci oturumunu 7 Aralık cumartesi günü ikinci oturumunu 8 Aralık pazar günü yapıldı. Sınavda ter döken öğrenciler sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Aöl sınav sonuçları “http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresinde açıklanacak.AÖL sonuçları ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖL SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı.Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL HAKKINDA

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”