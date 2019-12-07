AÖL sınavı saat kaçta? AÖL sınavı kaç dakika? AÖL sınav saatleri sizlerle..

AÖL sınavı saat kaçta? sorusu sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Lise eğitimi dışarıdan tamamlayan öğrenciler 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak. Sınava giren öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) yanında olması gerekiyor. AÖL sınavı saat kaçta, kaç dakika? araştırılıyor. İşte yanıtı..

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

3 oturumdan oluşacak AÖL sınavları 150 dakika sürüyor.

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.