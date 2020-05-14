AÖL sınavı ne zaman, ertelendi mi? AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman, ertelendi mi? sorularının yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları için yeni bir erteleme duyurusu yapıldı. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. AÖL ile ilgili son durum gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan Açıköğretim Lisesi (AÖL)’nin Mart ayındaki 2. dönem sınavları ertelenmişti. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav tarihleri yeniden ertelendi. Yeni sınav tarihlerine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklamalar geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt işlemleri ise yine ileri bir tarihe ertelendi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıt tarihleri belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri söylemişti;

"Bildiğiniz gibi corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.”