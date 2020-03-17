AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2020 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ertelendi mi?

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Mart ayında yapılacak olan sınavların yeni tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

21 Mart ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak olan sınavlar eylül ayına ertelendi.

ZİYA SELÇUK AÇIKLADI

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimi’ne bağlı olarak her yıl Aralık, Mart ve Temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan AÖL’ün Mart dönemi sınavları Eylül ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları belirtti: "Bildiğiniz gibi corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.”

“Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar.” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ekledi, “Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız."