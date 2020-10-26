AÖL sınav tarihleri 2020! Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrencilere, AÖL sınav tarihleri bildirildi. Açık Lise güz dönemi sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler daha önce belirlenen zaman diliminde bu dönem kayıtlarını yenilemişlerdi.

AÖL AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖL güz dönemi sınavlarının yüz yüze olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'den konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimizin içerisine eklenecektir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.