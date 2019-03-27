AÖL sınav tarihi ne zaman? İşte 2019 yılı Açık öğretim lise sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman? Yeni dönem kayıtlarını yapan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına girecekler. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı tanınıyor. Yeni dönemde sınav tarihleri ile ilgili MEB açıklama yaptı. AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak.

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

Yedek Salon Aday İşlemleri hakkında yapılması gereken iş ve işlemler için, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Komisyonlarınca 20 MART 2019 - 01 NİSAN 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Açık Öğretim Sınavlarında, Yedek Salonlarda sınava girmek isteyen öğrencilerin; dilekçe ve mazeretlerini belirten belgelerle, ilgili İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık lise ikinci dönem sınavı giriş belgeleri 03 Nisan 2019 tarihi itibariyle yayınlanması bekleniliyor. Sınav giriş belgenizi AÖL’ün resmi internet sitesi üzerinden güvenlik kodu, öğrenci numaranız ve şifreniz ile öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz.

Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

YENİ SİSTEMLE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.