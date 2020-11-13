AÖL sınav tarihi belli oldu mu? MEB AÖL Sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AÖL sınav tarihlerini Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem eğitim takviminde yayınlandı. AÖL sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler AÖL sınav yerlerine çevrildi. Her ders için 20 soru sorulan sınavda, yanlış cevaplar doğruları etkilememektedir. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL sınav tarihi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacağı açıklandı. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldı. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

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AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınavlara kısa bir süre kala AÖL giriş yerlerinin de açıklanması ön görülüyor. Giriş yerler açıklandığı zaman öğrenciler TC kimlik numaraları, öğrenci numaraları ve şifreleri ile AÖL sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Aöl sıınavlarında;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her soru 4 seçeneklidir.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır