AÖL sınav tarihi ne zaman 2020? AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte 2. Dönem sınav tarihi…

AÖL sınav tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Kurumları sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. AÖL 2. Dönem sınavlarının ertelendiği bilgisi ise daha önce duyurulmuştu. AÖL sınav tarihi ne zaman 2020? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Yanıtı haberimizde…

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti;

"Bildiğiniz gibi corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.”

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem kayıt işlemleri ise ileri bir tarihe ertelendi. Kayıt tarihleri belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.