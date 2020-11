AÖL sınavları için geri sayım başladı. Açıklanan sınav tarihi yaklaşırken sınav giriş yerlerinin birkaç gün öncesinde açıklanacağı biliniyor. Eğitim hayatına Açık Lise öğrencisi olarak devam eden binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamaya odaklandı. AÖL sınav tarihi ertelendi mi? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2020-2021 AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AÖL sınavlarının önümüzdeki hafta sonu (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirileceği biliniyor. 2021-2021 eğitim öğretim yılı için MEB tarafından yapılan açıklanan çalışma takvimine göre, AÖL sınavları 5-6 Aralık'ta yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirlerinin artırılmasının ardından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının ertelenmesi de gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı belirtildi.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor. Buna göre, sınav giriş yerlerinin 2 Aralık Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020