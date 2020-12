AÖL sınav tarihi ertelendi mi? AÖL ne zamana ertelendi, tarih belli mi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları geçtiğimiz günlerde ertlendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan sınavların koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği bilgisi MEB tarafından açıklandı. Binlerce AÖL öğrencisi sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖL ne zamana ertelendi, tarih belli mi?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

AÖL sınavlarının ne zamana ertelendiği henüz açıklanmadı. Tarih bilgisinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.