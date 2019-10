AÖL sınav takvimi: 2019 Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri..

AÖl sınav takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019- 2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri belli oldu. Ders kitapları dağıtım işlemleri ise başladı. 2019 2020 Açık öğretim lise sınavları ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

AÖL KAYIT YENİLEMEYENLER DİKKAT

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç bugün saat 23:59'a kadar yatırması gerekiyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir.

Muayene Kabul işlemleri; e-yaygın sistemi Kurum İşlemleri, Kitap İşlemleri, Kitap Teslimat İşlemleri modülü üzerinden irsaliyelerdeki sayılar dikkate alınarak yapılacaktır. İhtiyaç talebinde bulunulan ancak gönderilmeyen kitaplar sisteme ‘0’ olarak girilecektir. Kitap muayene kabul işlemlerinin 15.10.2019 – 25.10.2018 tarihleri mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Öğrencilere kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacaktır.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmiştir. Ancak bu değişiklik şu ana kadar Açık Öğretim Lisesi’nde uygulanmamıştır.

Açık Öğretim Lisesi sınavları dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında;

- Her dersten 20 soru sorulmaktadır ve her soru 4 seçeneklidir..

- Açık Lise sınavlarında her doğru cevabın değeri 5 puandır,

- Sınavda, 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap veren öğrenci 45 puan alır ve başarılı sayılır.

Açık lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları hiç bir şekilde etkilemez (götürmez).