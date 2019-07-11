AÖL sınav soruları cevapları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

“AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. AÖL sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınavlarını her yıl belirlediği tarihlerde gerçekleştiriyor. Sınavların yapılmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevriliyor. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. 2. dönem açık lise soru ve cevap anahtarı sınavın üzerinden 9-10 gün geçtikten sonra açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda AÖL 3. dönem cevap anahtarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.