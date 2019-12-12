AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖL (açık lise) sınav sonuçları için gözler MEB'te

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi güz dönemi sınavları 8 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Açık öğretim lisesi 1.dönem sınav sonuçlarınızı açıklama yapıldıktan sonra MEB'in AÖL sistemine "kullanıcı adınız ve şifreniz" ile girip "sınav sonuçları" kısmından öğrenebileceksiniz.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.