AÖL 2019 sınav soru cevapları ne zaman açıklanır? AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları açıklandı mı?' sorularının yanıtları tüm Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarih verdi. AÖL sınav sonuçları , AÖL sınav soru ve cevapları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamayı güncel olarak takip ediyorlardı. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav soru ve cevapları henüz açıklanmadı. AÖL sınav soru ve cevaplarına Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfasından ulaşabilirsiniz.

3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.

AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.