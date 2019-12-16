AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sonuçları için geri sayım!

“Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 8-9 Aralık AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınavları belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Güz dönemi ara sınavlarına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden duyurulacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.