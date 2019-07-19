AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonucu açıklandı mı?

“AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. 6 Temmuz ve 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen sınavın soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavlarının erişime açılacağı tarihi duyurdu. Sonuçlar, https://aol.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem soru ve cevap anahtarı açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden oturumların sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos ve 27 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemleri de aynı tarihler aralığında yapılacaktır. 1. Dönem sonu sınavları ise 7 Aralık ve 8 Aralık’ta yapılacak.