AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL açık lise soruları ve cevapları yayında

AÖL sınav soruları ve cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yapıldı. Sınav soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilir, tahmini puanınızı hesaplayabilirsiniz. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB yayınladığı duyuru içerisinde sonuç açıklanma tarihini bildirdi. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulacaktır. Konu ile ilgili güncel açıklamalar AKSAM.com.tr farkıyla haberimizde sizlerle.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem soru ve cevap anahtarı açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden oturumların sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.