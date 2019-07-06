AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise sınav sonuçları

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. AÖL 2019 3. dönem sınavları bugün ve yarın yapılıyor. Sınavlarda oturum başı adaylara 2,5 saat süre verilecek. Yani ilk oturum saat 12:00'de ikinci oturum ise 16:30'da sona erecek. Öğrenciler, sınav biter bitmez AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Açık lise sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte AÖL sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler..

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

1. oturum 6 Temmuz 09:30'da uygulanıyor.

2. oturum 6 Temmuz 14:00'te uygulanıyor.

3. oturum 7 Temmuz 14:00'te uygulanıyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

MEB'nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.