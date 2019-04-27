AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde uzaktan eğitim veren AÖL, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sistemdir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını duyurdu. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.
AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2018 - 2019 AÖL 3. Dönem kayıtları 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019
3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019
3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019
III. DÖNEM SONU SINAVLARI: 06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar