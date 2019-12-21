AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenen AÖL 1.dönem sınavının birinci oturumunu 7 Aralık cumartesi günü ikinci oturumunu 8 Aralık pazar günü gerçekleşti. Heyecanla sonuçların açıklanması bekleniyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖL SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.





AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri ise 8 Ocak - 4 Şubat 2020 tarihleri arasında olacak.