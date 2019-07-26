AÖL açık lise sınav sonuçları açıklandı! AÖL giriş ekranı sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması bekleniyor. AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavlarından sonra, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 3. Dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte AÖL giriş ekranı ve konu ile ilgili detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 26 Temmuz itibari ile erişime açıldı. AÖL sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler, sınav sonuçlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrencilerin adreslerine iletilmeyecek. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten de öğrenilebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos ve 27 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme işlemleri de aynı tarihler aralığında yapılacaktır. 1. Dönem sonu sınavları ise 7 Aralık ve 8 Aralık’ta yapılacak.