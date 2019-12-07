AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi

AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim lisesi 1. dönem sonu sınavı 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav giriş yerleri de 4 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Sınavdan çıkan öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi Üçüncü dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden yayınlanacak.

Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.