AÖL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan AÖL her yıl öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuruma kayıt yaptıran öğrenciler dönem sınavlarına girerek derslerinden başarılı olmak istiyorlar. AÖL sınavları 6 Nisan ve 7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sonuçlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını duyurdu. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına adresinden http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 ulaşabilirsiniz.

Not: Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre 2018 - 2019 AÖL 3. Dönem kayıtları 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI: 06 Temmuz 2019 Cumartesi - 07 Temmuz 2019 Pazar

YENİ SİSTEMLE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.