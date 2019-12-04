AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: MEB AÖL sınav yerleri belli oldu!
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler sınav giriş yerlerini merak ediyor. 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri erişime açıldı. Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak sınavda her oturum 150 dakika sürecek. AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası haberimizde..
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası açıktan lise okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL sınav giriş belgesini görmek isteyenler internette araştırmaya yapıyor. İşte sorgulama sayfası..
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı.
Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilece.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?
2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020
2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019
2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.