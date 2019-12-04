AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: MEB AÖL sınav yerleri belli oldu!

AÖL sınav giriş belgesi sorgulama sayfası açıktan lise okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL sınav giriş belgesini görmek isteyenler internette araştırmaya yapıyor. İşte sorgulama sayfası..

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilece.

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.