AÖL mezuniyet kredisi düştü mü? Açık Lise (AÖL) mezun olma kredisi ne kadar?
AÖL mezuniyet kredisi şartı değiştirildi. Açıköğretim Lisesi (AÖL) mezun olma kredisi 192 kredi olarak belirlenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile AÖL mezun olma kredisi değişikliğini bildirdi.
AÖL mezun olma kredisi düştü. Bakan Ziya Selçuk sosyal medyada yaptığı paylaşımla Açık Lise (AÖL) mezuniyet kredisinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. AÖL mezuniyet kredisi daha önceden 192 olarak belirlenmişti.
AÖL MEZUN OLMA KREDİSİ DÜŞTÜ MÜ, NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Açıköğretim Lisesi öğrencilerine müjdeli haberi verdi. AÖL mezuniyet kredisi şartı 170 olarak belirlendi.
Böylelikle mezun olma kredisi 192'den 170'e düşmüş oldu.
Bakan Selçuk, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
AÖL AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020