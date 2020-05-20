AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? 2020 AÖL sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi'nde okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme tarihleri ile sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayının da sonlarına yaklaşmamızla birlikte öğrenciler hangi tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini yapacaklarını, hangi tarihlerde sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan güncel açıklamalar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk olarak 20 Nisan 2020 olarak belirlenen AÖL kayıt yenileme tarihleri koronavirüs salgını nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bakanlıktan aldığımız bilgilere göre, takvim güncelleme çalışmaları devam ediyor. Kayıt yenileme ile ilgili yeni tarih resmi internet sitesinde duyurulacak olup, gelişmeleri haberimiz içerisinden de takip edebilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak bu tarih de ertelendi. MEB resmi internet sayfasında şu açıklamalara yer verildi:

"04 - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR.

Sınav tarihleri web sitemizde duyurulacaktır."

MEB BAKANI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bildiğiniz gibi corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.” dedi.