AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte yanıtı..

AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı öğrenciler tarafınsan merak edilen konular arasında yer alıyor. 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde erişime açıldı. Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler sınav hazırlıklarını sürürken bir yandan da sımnav giriş yerlerini bilmek istiyor. AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı ve AÖL giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde..

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

07 Aralık 2019 Cumartesi

1. Oturum Saat 9.30

2. Oturum Saat 14.00

08 Aralık 2019 Pazar

3. Oturum Saat 09.30

AÇIK LİSE SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.