AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? sorusu ek sınava girmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem sınavından geçerli not alamayan öğrenciler AÖL ek ders sınavına girecek. Sınav için geri sayım başladı. Öğrenciler bir yandan sınava girecekleri yeri merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde yapılacak sınava öğrenciler giriş belgeleri olmadan katılamayacak.AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖL EK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav yerleri henüz belli olmadı. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden bir hafta önce açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 AÖL ek sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılabileceği ek sınav ise 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;



Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.