AÖL ek sınav yarın saat kaçta? AÖL ek sınav giriş yerleri sorgulama
Açıköğretim Lisesi öğrencileri ek ders sınavı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Öğrenciler mezun olmak için girecekleri AÖL ek sınav başvurularını 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla ek ders sınav gününü bekliyor. AÖL ek sınavı yarın ve 1 Eylül'de yapılıyor. Sınava girecek öğrenciler sınav saatini ve sınav yerlerinin nereler olduğunu merak ediyor. AÖL ek sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı ve AÖL ek sınav giriş yerleri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.
AÖL ek sınav yarın saat kaçta? AÖL ek sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, açıköğretim lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Mezun olma hayali ile sınava girecek öğrenciler ek sınavı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Adaylar AÖL ek ders sınavına nerede ve saat kaçta gireceklerini sorgulamak istiyor. AÖL ek sınavına 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. Ek sınav ders seçimi de yine bu tarihlerde gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan öğrencilerin mezun olmak için heyecanla beklediği ek ders sınavı için geri sayım sona eriyor. AÖL ek sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı ve AÖL ek sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.
AÖL EK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
AÖL EK SINAV YARIN SAAT KAÇTA?
AÖL Ek Sınav 31 Ağustos-01 Eylül 2019 tarihlerinde uygulanacak. AÖL Ek Sınavın saat kaçta yapılacağı giriş belgesinde görülebiliyor.
Ek sınava girmek isteyen öğrencilerden Batı Avrupa ve Ortadoğu Programına kayıtlı olan öğrenciler [email protected] adresine yazılı ek sınav duyurularına uygun olarak e-posta gönderdi. E-postanın içeriğinde sınav ücretini yatırdığını gösteren dekont ile ek sınava girmek istediğini belirten dilekçe olması da istendi.
EK SINAV GİRİŞ YERLERİ LİSTESİ
İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU