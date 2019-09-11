AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2019 açık lise ek sınav sonuçları tarihi..

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dönem sonu sınavlarından başarısız olmuş mezun durumundaki öğrenciler 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde ek sına girdi. 21 Ağustos 2019 tarihinde başlayan AÖL'e ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül 2019'da sona erecek. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebiliyor.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz sene yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.

AÖL EK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde yer alacak.

2019 2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.