AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım!

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava girenler tarafından internette aranıyor. 8 dönem ve üzeri olanlar için AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapıldı. Sınav sonrasında soru ve cevapları, https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Öğrenciler heyecanla AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar, http://aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebiliyor.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz sene yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.

2019 2020 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrenciler (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabilecekler.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.