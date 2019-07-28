AÖL ek sınav şartları nelerdir? AÖL ek sınav kayıt tarihi nedir?

AÖL ek sınav şartları nelerdir? sorusunun cevabı intermette yoğun olarak aranıyor. Açıköğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem sınavlarından sonra, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde 3. Dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçlar 26 Temmuz itibari ile erişime açıldı. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması gerekiyor. AÖL ek sınav şartları nelerdir? diye araştırılanlar için yanıtı haberimizde yer alıyor..

AÖL EK SINAV ŞARTLARI VE AÖL EK SINAV KAYIT TARİHİ

AÖL ek sınavı için yapılan duyuruda yer alan ifadeler:

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.,

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.