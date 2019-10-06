AÖL ders seçimi ne zaman son? Açık öğretim lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL takvimi

AÖL ders seçimi ne zaman son? merak edilen konular arasında bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapıyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra kitaplarını alacak. Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. 2019 AÖL ders seçme işlemleri devam ediyor. AÖL ders seçimi ne zaman son, Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? diye merak edenleri çin yanıtı haberimizde..

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN SON?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders Seçimi; Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.