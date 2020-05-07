AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖL sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? Kayıt yenileme tarihi haberimizde…

AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 2020 AÖL sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman? Detaylar haberimizde…

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AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman? sorusunun yanıtı adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 2020 AÖL sınavı hangi tarihte, ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Kayıt yenileme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman? Detaylar haberimizde…

MEB GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!



AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem kayıt işlemleri ise henüz belli olmadı. 3. Dönem kayıt tarihleri açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 AÖL SINAV TARİHİ

AÖL sınavı belirlenen takvime göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktı. Ardından korona virüsü salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti. Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları verilen son karar ile 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri söylemişti;

"Bildiğiniz gibi corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı Açık Öğretim Kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.”