AÖL 2019 sınav soruları ve cevapları yayınlandı! AÖL soru kitapçığı ve ve cevap anahtarı sizlerle..

AÖL 2019 sınav soruları ve cevapları arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Açık lisede okuyan öğrenciler 7 Aralık cumartesi günü ve 8 Aralık pazar günü toplam 4 oturumda AÖL 1.dönem sınavına girdi. Her oturum 150 dakika sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2019 sınav soruları ve cevaplarını yayınladı. 2019 AÖL soru kitapçığı ve ve cevap anahtarı sizlerle..

AÖL 7 - 8 ARALIK SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü düzenlenen AÖL sınavları Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapıldı. Her oturum 150 dakika sürdü. AÖL 1. dönem sınavlarının bugün ki oturumla tamamlanmasının ardından soru cevap kitapçığı MEB tarafından yayımlandı. Bu sayede sınavını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sonuç değerlendirmesi yapmak isteyen öğrenciler AÖL soru ve cevaplara erişim sağlayabiliyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Açıköğretim Lisesi sınavlarında her soru 4 seçenekten oluşmaktadır. Puan hesaplamasını yaparken doğru yapılan sorular üzerinden hesaplama yapıyor. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.