AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları için geri sayım

AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava girenler tarafından internette aranıyor. Öğrencilerin dönem içerisinde veremediği derslerden geçmesi için ikinci bir şans olarak düzenlenen yaz okulu sınavları 14-15 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılıyor ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür. Öğrenciler heyecanla AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınavlarının sonuçlarının iki hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

15 Eylül 2019 tarihinde yapılan AÖF yaz okulu sınavının soruları yayınlandı. Sınavın soru kitapçığı Anadolu Üniversitesi tarafınca e kampüs sistemi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı.

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.