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  3. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayında mı? AÖF yaz okulu giriş belgesi sorgulama

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayında mı? AÖF yaz okulu giriş belgesi sorgulama

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayında mı" AÖF yaz okulu giriş belgesi sorgulama

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayında mı? Kurum tarafından belirtilen tarih aralığında kayıt işlemlerini yapan adaylar eğitimlerin arından sınav tarihini beklemeye başladılar. Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi için heyecan giderek artıyor. Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini yapan adaylar sınava girerek istenilen puanı almaya çalışacaklar. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

AÖF SORGULAMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINDA MI?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

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