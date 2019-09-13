AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖF yaz okulu giriş belgesi ekranı

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? sorusu sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistem. Anadolu üniversitesi tarafından bu sene ilk defa 14 Eylül cumartesi ve 15 Eylül pazar günü yapılacak. Sınava girecek olanlar AÖF yaz okulu sınav giriş belgesini sorguluyor. AÖF yaz okulu giriş belgesi ekranı haberimizde..

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda “Yaz okulu sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgelerinize öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz.” İfadelerine yer verildi. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF bürolarından alabilirler.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi için Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.

AÖF YAZ OKULU NEDİR?

Yaz okulu; birçok üniversitede uygulanan ve öğrencilerin geçemedikleri derslerini yaz döneminde almalarını sağlayan bir sistemdir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olmayan bu uygulama, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği” ile artık uygulamaya geçirilmiştir.