AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı mı? 2019 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri

AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı mı? sorusu arama motorunda öğrenciler tarafından oldukça sık aranıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran tarihleri arasında alınacaktı. Ancak başvuru yapmayan öğrenciler AÖF yaz okulu kayıtlarının uzatılıp uzatılamayacağını merak etti. AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı mı? 2019 AÖF yaz okulu kayıt tarihlerine ilişkin detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz..

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI UZATILDI MI?

AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun talep üzerine AÖF yaz okulu kayıtları 5 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam: 160,00 TL

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci toplam: 175,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci toplam: 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci toplam: 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci toplam: 220,00 TL öder.

Ayrıca; İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden ise yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

NOT: Öğrenciler yaz okulu ile ilgili sorularının cevaplarını (aosdestek.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.