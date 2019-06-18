Açıköğretim sınavlarında başarısız olanlar "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?" diye merak edilmeye başladı. Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bu yıl ilk kez sisteme koyulan AÖF yaz okulu ile eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu kez alabilir.Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 24 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 28 Hazirana’a kadar devam edecek. Yaz okulu sınavı için sınav merkezi tercihleri ise en geç 19 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

2019 AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl farketmeden tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabiliyor.

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi için Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL ödüyor.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL ödüyor.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL ödüyor.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL ödüyor.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL ödüyor.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.