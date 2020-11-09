AÖF vize sınav tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav takvimi

AÖF vize sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Açıköğretim dersleri çevrim içi olarak işlenmeye devam edecek. 2020 ve 2021 eğitim takvimine göre AÖF vize sınavları da online yapılacak. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav takvimine haberimizde.

AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF vize sınav tarihleri belli oldu. Pandemi nedeniyle uzaktan devam eden eğitim sonrası AÖF vize sınavları da çevrimiçi yapılacak. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek ve sınava katılım www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.