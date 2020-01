AÖF tezsiz yüksek lisans kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF tezsiz yüksek lisans kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans kaydı yoğun ilgi görüyor. Anadolu Ünivertesi yüksek lisans kaydı nasıl yapılır? merakla araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi'nde tezsiz yüksek lisans yapmak isteyen adaylar başvurularını 02-22 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Programa kabul edilen adaylar ise 25 Ocak ilan edildi. Tezsiz yüksek lisans yapmaya hak kazanan adaylar şimdi yüksek lisans kayıt işlemlerini hangi tarihlerde yapacaklarını araştırıyor. AÖF tezsiz yüksek lisans kayıt tarihleri bilgisi haberimizde..

AÖF TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAYIT TARİHLERİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 27-29 Ocak 2020

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 30-31 Ocak 2020

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ : 17 Ocak 2020

YATAY GEÇİŞ KABULLERİNİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ : 27-29 Ocak 2020

KAYIT YENİLEME/KAYIT ONAYI TARİHLERİ : 27-31 Ocak 2020

DERSLERİN BAŞLANGICI : 03 Şubat 2020

AÖF TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAYDI NASIL YAPILIR?

Kesin kayıtlar, şahsen veya noter onaylı vekâlet verilen kişi tarafından yapılacak olup belgeleri eksik/yanlış beyanı olan adayların kaydı yapılmayacaktır. Ancak uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıracak adayların kesin kayıtları, ilgili enstitüye veya Açıköğretim Fakültesi Bürolarına adayın şahsen veya noter onaylı vekâlet verdiği kişinin başvurusuyla yapılacaktır.

Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunmak isteyen öğrenci, Üniversiteye kesin kaydı sırasında bir dilekçeyle birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili enstitüye vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili enstitü tarafından incelenerek derslerin başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içinde yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi hâlde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.

AÖF TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KAYDI İÇİN GEREKENLER

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları kesin kayıtlarında;

• Lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]

• Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)

• Altı adet vesikalık fotoğraf

• T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport

• Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)

• Yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi” istenmektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle 2 Enstitüden toplam 14 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı faaliyet göstermektedir.