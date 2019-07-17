AÖF taban puanları açıklandı mı? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri ve puanları nedir?

Anadolu Üniversitesi taban puanları merak dilen konular asında yerini aldı. 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde sınavların yapılmasının ardından adaylar için tercih heyecanı başladı. YKS tercihleri 23 Haziran ve 29 Haziran tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi bölümleri ve puanları, bu okulu tercih etmek isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi önlisans ve lisans programları bulunuyor.

AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF 2019 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Haberimiz içerisinden bölümlerin geçen yılki puanlarına ulaşabilirsiniz.

AÖF BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Dört yıllık lisans bölümleri Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Tarih, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatıdır.

2015-2016 öğretim yılında "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık", "Sağlık Yönetimi", "Sosyal Hizmet" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programları açılmıştır.

İki yıllık lisans bölümleri arasında "Coğrafi Bilgi Sistemleri" ile "Web Tasarımı ve Kodlama" önlisans programları, 2017-2018 öğretim yılında da “İlahiyat (Arapça)”, “Acil Durum ve Afet Yönetimi” ve “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon” gibi bölümler bulunuyor.